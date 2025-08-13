Lluvia y nieve en la región Metropolitana: este es el “momento clave” donde caerá mayor cantidad de agua en Santiago / Sebastian Beltran Gaete

Un nuevo sistema frontal llegará a la región Metropolitana durante los próximos días, el cual dejará lluvias y probables nevadas, granizos y tormentas eléctricas en la capital.

Según el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones comenzarían durante la noche del jueves 14 en algunos sectores de la capital, extendiéndose por gran parte del viernes 15 de agosto.

En ese sentido, desde Meteored dieron a conocer el “momento clave” donde caerá mayor cantidad de lluvia en Santiago.

Lluvia en Santiago: este es el “momento clave” del sistema frontal

El portal meteorológico consigna que el momento de mayor probabilidad de lluvias se dará durante la tarde del viernes.

En detalle, la mayor cantidad de agua caería entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Asimismo, se proyecta que tras este frente, las temperaturas descenderán bruscamente en la región Metropolitana.