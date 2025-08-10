Vuelve la lluvia y la nieve a la Región Metropolitana: este es el “día clave” en que regresarán las precipitaciones / Rodrigo Sáenz

Un calor primaveral se dejará sentir durante gran parte de esta semana en Santiago, donde las máximas no bajarán de los 20 grados.

Sin embargo, Meteored indicó que, según sus monitoreos, tanto la lluvia como la nieve regresarían a la capital.

El portal meteorológico indicó que el nuevo frente llegaría a la región Metropolitana durante los próximos días.

Según Meteored, luego de estos días de altas temperaturas, que se mantendrán hasta el jueves 14, la lluvia volverá a Santiago durante el viernes 15 de agosto.

Mientras que la nieve caería en sectores cordilleranos, algo que se irá ratificando por las proyecciones con el paso de los días.

Pese a esto, desde el portal hicieron hincapié en que aún restan varios días para este episodio meteorológico, por lo que los pronósticos se irán actualizando durante la semana.