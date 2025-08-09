;

Calor primaveral en Santiago: temperaturas superarán los 20 grados durante la semana en la capital

Revisa el pronóstico del tiempo para la región Metropolitana.

Pese a la falta de lluvia en Santiago durante julio, agosto inició con intensas precipitaciones en la capital.

Sin embargo, las altas temperaturas han marcado las últimas jornadas en la región Metropolitana, algo que seguirá durante las próximas semanas, según las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Revisa acá el pronóstico del tiempo en Santiago.

Según la DMC, las temperaturas máximas estarán por sobre los 20 grados a contar del lunes 11 de agosto.

En detalle, para dicha jornada se esperan 23 grados de máxima, mientras que para el martes 12 los termómetros marcarán hasta 21 °C.

Para el miércoles 13, las temperaturas alcanzarán los 22 grados, en tanto, para el jueves 14 de agosto, la máxima será de 20 grados.

Sin embargo, y pese a esta alza en las temperaturas, los días estarán marcados por los cielos cubiertos.

