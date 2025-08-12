Lluvia, nieve y granizos en la región Metropolitana: dónde nevará y hasta cuándo / Francisco Negroni

Un nuevo episodio de lluvias se registrará durante esta semana en Santiago, producto del avance de un sistema frontal.

Según detalló Meteored, este evento meteorológico comenzará durante la madrugada del viernes 15 de agosto.

Sin embargo, este frente no solo dejará precipitaciones, sino que también podrían registrarse nevadas, granizos y tormentas eléctricas.

Sistema frontal en la región Metropolitana: dónde nevará y hasta cuándo

El portal meteorológico indica que las lluvias caerán en Santiago a contar de la madrugada del viernes 15 de agosto.

Mientras que debido a la llegada de una baja presión a la zona central, acompañada en altura por un núcleo frío, se registrarán nevadas en sectores cordilleranos.

Esto ocurrirá entre las regiones de Coquimbo y el Maule, incluida la capital.

De momento, el sistema frontal solo está proyectado para la jornada de viernes.