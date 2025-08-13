;

La particular petición de Rusia para el amistoso contra La Roja en noviembre

El presidente de la Unión de Fútbol de Rusia quiere que Chile venga con sus jugadores de mayor jerarquía.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

A principios de agosto, se oficializaron los partidos amistosos que disputará la selección chilena en la fecha FIFA de noviembre.

En esa ventana, La Roja se medirá ante Rusia el día 15 y frente a Perú el 20, ambos encuentros programados en Sochi, ciudad del país euroasiático.

De cara a estos duelos, Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la RFU (Unión de Fútbol de Rusia), dejó un mensaje para Chile.

“Estamos alcanzando un nuevo nivel. Esta es una elección bastante inesperada, porque Sudamérica está lejos de nosotros y ya tienen muchos de sus propios torneos. Pero este es un gran éxito, por lo que debemos agradecer a la RFU por poder encontrar oponentes y convencerlos de jugar con nosotros, e incluso en nuestro país”, señaló en Metaratings.

“Además, finalmente entenderemos lo que valemos si tanto Perú como Chile llegan con las plantillas más fuertes. Lo principal es que los jóvenes no vengan”, agregó el dirigente ruso.

Lo que Koloskov al parecer desconoce es que, para esos partidos, se espera que el entrenador de La Roja sea Nicolás Córdova, quien ya confirmó que utilizará futbolistas proyectables para el Mundial 2030, por lo que se espera una convocatoria sin jugadores de la “Generación Dorada”.

