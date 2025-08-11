Rusia oficializa día y lugar para enfrentar a La Roja en duelo amistoso / RODRIGO ARANGUA

Con la selección chilena ya fuera de la carrera al Mundial 2026, La Roja buscará cerrar las Eliminatorias de la mejor manera posible en sus partidos contra Uruguay y Brasil.

Sin embargo, la ANFP ya proyecta el futuro del elenco nacional tras septiembre, para lo cual buscarán aprovechar la fecha FIFA de noviembre, cuestión para la cual ya agendaron un partido con Perú.

La particularidad es que dicho encuentro se disputará en Rusia, lo que ya anticipaba el viaje a tierras euroasiáticas para jugar contra los del “Rímac” el 18 de noviembre.

Todo amparado en que el anuncio hecho por la Unión de Fútbol de Rusia para enfrentar tanto a Perú como a Chile.

Ante los incaicos jugarán el 12 de noviembre en San Petersburgo, mientras que el duelo ante La Roja quedó agendado para el 15 de noviembre en Sochi.

Todo en pos a una agenda que busca a Rusia mantener su ritmo competitivo, pues producto de la guerra que sostienen con Ucrania se han mantenido al margen de eventos internacionales.

En su agenda, enfrentarán en septiembre a Jordania y Qatar, mientras que en octubre harán lo propio con Irán y Bolivia.

Será la octava vez que Chile jugará con Rusia, aunque apenas una vez fue con su denominación actual (las otras siete fueron en el período de la Unión Soviética): el último antecedente fue en 2017, cuando La Roja igualó 1-1 un amistoso en Moscú.