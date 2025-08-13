;

¿Un paso a la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile? Aprueban incompatibilidad para ser dirigente de ambas entidades

La Comisión de Constitución del Senado aprobó la normativa en el marco de la modificación a la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales.

Carlos Madariaga

Durante la jornada de ayer martes, la Comisión de Constitución del Senado abordó nuevos elementos en torno al proyecto de ley que regula la ley de sociedades anónimas deportivas en Chile.

Al respecto, uno de los puntos a abordar respecto a regular pasa por la separación de la ANFP en torno a la Federación de Fútbol de Chile.

Con relación a lo anterior, la instancia legislativa aprobó varias normas, entre la cual destaca la incompatibilidad entre ser dirigente de la federación y ser dirigente de la federación.

“Lo que existe hoy en que los mismos dirigentes de la federación son dirigentes de la ANFP ya no va a poder ocurrir con la nueva ley", explicó al respecto el senador Matías Walker, impulsor de la modificación legislativa.

También se destacó la aprobación de que cuando un club pierda la categoría profesional, la liga deportiva será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que queden pendientes.

