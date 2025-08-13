Independiente de Avellaneda arribó en la noche del martes a nuestro país para medirse esta noche ante Universidad de Chile en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Nacional.

En la antesala del choque, el volante chileno Felipe Loyola habló en su llegada al hotel de concentración y abordó su cercanía con algunos integrantes del cuadro azul, especialmente con el técnico Gustavo Álvarez, quien lo dirigió en Huachipato.

“Tengo muchos compañeros de la selección chilena en la U, también conozco al cuerpo técnico, es un lindo encuentro, vienen muy bien y estoy contento de jugar este tipo de partidos”, dijo el futbolista a DSports.

Además, reaccionó a los elogios que le dedicó Álvarez antes del partido y remarcó que “lo conozco y le tengo mucho cariño, pero obviamente venimos a ganar nosotros, a dar todo y esperamos llevarnos los tres puntos”.

La “desconocida” de Felipe Loyola a Colo Colo

Horas más tarde, en una entrevista para las redes oficiales de la Copa Sudamericana, Loyola fue consultado por su paso en las inferiores de Colo Colo y evitó referirse a los albos en su respuesta.

“Iniciaste en Colo Colo y ahora con Independiente van a jugar contra la U de Chile ¿Es especial para ti o es un partido más?“, le consultó el periodista.

“Termina siendo un partido importante, no sé si un partido más porque nos jugamos la clasificación. Es una fase difícil, todo rival de la Sudamericana es difícil, pero sí, es un lindo encuentro”, respondió el seleccionado de La Roja, sin mencionar al “Cacique”.

“Aparte está Gustavo que era mi entrenador en Huachipato. Tengo muchos amigos en Universidad de Chile que compartimos en la selección chilena, así que va a ser un lindo encuentro. Ellos juegan muy bien también, así que ansioso y con ganas de que llegue el partido", concluyó.