Gustavo Álvarez pone metas para la llave ante Independiente por Copa Sudamericana: “Hay que ser dominadores del juego en los dos escenarios”

El entrenador de la U destacó a los chilenos que juegan en el “Rojo”, enfatizando sobre todo en Felipe Loyola, a quien conoce de Huachipato.

Carlos Madariaga

El entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, anticipó este martes el cruce ante Independiente de Avellaneda, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Aun cuando los trasandinos llegan en una racha negativa de resultados, el DT azul no se confía. “A los equipos hay que analizarlos por procesos y no por segmentos. El balance de este Independiente es muy bueno, en los partidos que no le tocó ganar fue muy superior al rival y mereció serlo”, remarcó, anticipando el choque como un encuentro complejo.

Va a ser un partido intenso, dinámico y con buen pie. Para imponerse, hay que ser superior al rival en esos tres factores. A partir de ahí se va a inclinar el trámite del partido. Tenemos que tener el carácter para ser dominadores del juego en los dos escenarios”, planteó, desestimando que el partido con Audax Italiano, que deberán disputar en medio de la llave, los distraiga.

De hecho, remarcó la necesidad de la U de Chile de incrementar su nivel respecto al torneo local. “La gran diferencia es la intensidad y la jerarquía individual y colectiva de los equipos. Por nuestra actualidad, no podemos solamente participar, tenemos que competir”, dijo Gustavo Álvarez, que también puso el foco en los chilenos que defienden a Independiente.

“Trabajamos para neutralizar a todo el equipo y a partir de ahí apropiarnos de la pelota. No nos enfocamos solamente en tres jugadores (...) Independiente tiene un plantel de mucha jerarquía y ellos tres no son la excepción, al contrario, lo enriquecen. Pablo Galdames tiene mucha trayectoria, Luciano Cabral es un jugador muy talentoso en los últimos metros, y Felipe Loyola en permanente crecimiento, no tiene techo”, resaltó, ya dejando atrás la tensión en el cierre del mercado de fichajes, donde finalmente no llegó ningún delantero para el equipo.

“No tuve ninguna distracción y el club tampoco. Creo en el círculo virtuoso con buenas actuaciones que no espero, los genero. Tiene que ver con buenas decisiones, el respeto. Si va todo bien, tras el partido de mañana, el jueves entrenará todo el plantel con normalidad y eso es parte de que las cosas van bien”, cerró Gustavo Álvarez

