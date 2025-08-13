Impacto en el fútbol chileno: club suspende actividades tras brutal asesinato de padrastro de joven jugador

Una trágica noticia golpea por estas horas a un club del fútbol chileno. Provincial Osorno, equipo que milita en la Segunda División Profesional, informó que el padrastro de uno de sus jugadores de la categoría sub 15 fue asesinado en presencia del futbolista, en un hecho ocurrido en la ciudad de Concepción.

“Como club queremos expresar nuestra más profunda consternación por los hechos sucedidos ayer martes en la ciudad de Concepción, donde el padrastro de uno de nuestros jugadores de la categoría sub 15 fue asesinado en presencia del menor, quien, afortunadamente, no sufrió lesiones“, informó la institución en redes sociales.

Frente a esta situación, Provincial Osorno comunicó que “hemos decidido suspender las actividades programadas para el día de hoy de nuestra categoría sub 15, y volcarnos en una jornada de reflexión y acompañamiento al jugador y su familia”.

“Como club estaremos con ellos, jugador y familia, en este difícil momento y nuevamente hacemos el llamado a la autoridad para tomar medidas efectivas y contundentes para que de una vez por todas nuestra comunidad y, sobre todo nuestros niños, no deban verse enfrentados a hechos de violencia tan brutal como este”, agregaron.

Los antecedentes del asesinato que conmociona a Provincial Osorno

De acuerdo a lo reportado por ADN, la víctima es un hombre de 32 años, oriundo de Osorno, quien fue asesinado a disparos este martes en el sector Agua de la Gloria, en Concepción, tras ser engañado con una falsa venta de vehículo.

En el lugar, fue emboscado por un grupo delincuentes armados que intentaron robarle el dinero en efectivo, el cual estaba destinado a la compra del automóvil.

Durante el ataque, los sujetos sustrajeron además dos teléfonos celulares y amenazaron al menor, lo que llevó al hombre a correr para distraerlos. En ese momento fue baleado en múltiples ocasiones, falleciendo en el lugar.