Felipe Loyola reconoce que jugó infiltrado ante la U por Copa Sudamericana: “Me tocó pincharme antes de entrar” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile golpeó en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente, en un Estadio Nacional repleto.

El “Rojo” no pudo manejar la pelota como acostumbra debido a la intensa presión del equipo de Gustavo Álvarez, y uno de los que más corrió para recuperarla fue Felipe Loyola, quien conversó con la transmisión oficial tras el encuentro.

“El primer tiempo empezamos muy bien, tuvimos tres ocasiones que no pudimos concretar. Con el pasar de los minutos y el gol de ellos caímos en la desesperación y empezamos a errar. Con la expulsión se nos puso cuesta arriba”, comentó el chileno en D Sports.

“Estoy convencido de que con nuestra gente lo vamos a dar vuelta. Va a ser un partido totalmente distinto, confío mucho en el grupo. En nuestra casa nos vamos a hacer fuertes y, con convicción, vamos a ganar la fase”, agregó.

Finalmente, el seleccionado nacional reveló que está jugando infiltrado en Independiente. “En lo personal, vengo con varios problemas físicos, pero doy todo para estar siempre adentro. Hoy me tocó pincharme de nuevo y entrar a jugar, pero eso rescato de mis compañeros, que siempre lo dan todo”, sentenció Felipe Loyola.