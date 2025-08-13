;

VIDEO. Daniel Garnero opina de la visita de Roberto Tobar a Colo Colo previo al clásico de este sábado: “Cualquier reunión...”

El entrenador de Universidad Católica anticipó el duelo ante el “Cacique”, a quien ya se impuso en la primera rueda.

Javier Catalán

Cruzados

Cruzados

Universidad Católica ya se prepara para el clásico ante Colo Colo de este sábado 16 de agosto y, en relación a aquel importante compromiso, el entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, respondió las preguntas de la prensa en conferencia.

Miramos mucho al rival, pero estamos en una etapa en la que estamos metidos en lo nuestro. Ninguno de los dos llega en su mejor momento. Los dos planteles pueden estar mejor. Va a ser un partido difícil, duro, un clásico apretado”, comenzó señalando el DT.

La idea que tengo es ser protagonista. Buscar el arco rival de la mejor manera posible, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival muy duro en su casa y que también está con la necesidad de sumar”, afirmó acerca de su plan de juego en el Estadio Monumental.

Luego, al ser consultado por la reunión de Roberto Tobar con directivos de Colo Colo, opinó que “cualquier reunión que sea para mejorar, para unir criterios y explicar cómo se usa la herramienta del VAR, porque por lo visto el VAR no se está usando de la mejor manera, es buena”.

“Buscamos, pero no es fácil. Los que están bien en esa posición están en lugares donde no los puedes sacar, y los que no están bien, hay que esperar que se adapten y otros detalles. Con el plantel que tenemos, tenemos que rebuscárnosla”, sentenció Daniel Garnero ante la imposibilidad de reforzarse en el mercado de fichajes.

