Pablo Galdames, exvolante de Universidad de Chile y cuyo hijo milita en Independiente de Avellaneda, conversó este miércoles con Los Tenores en la previa del duelo entre ambos elencos por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Consultado sobre el significado del encuentro, el otrora mediocampista reconoció que “hoy mi hijo está jugando en Independiente y estoy apoyándolo por supuesto, a pesar de que jugué muchos años y salí campeón con la U”.

“El partido de hoy va a ser muy especial y siento que va a ser un partido abierto, donde los dos equipos van a proponer. Independiente no traiciona su sistema de juego con cuatro defensores, tres volantes y tres atacantes, entonces eso indica a lo menos que va a ser un partido en el cual no va a salir a defenderse", agregó.

En esa línea, Galdames evitó elegir a un favorito para ganar la serie y adelantó que “el partido no se va a cerrar en esta llave inicial de 90 minutos, se debería cerrar en Buenos Aires. A pesar de que el sistema es distinto y la U defiende con tres centrales, vamos a ver quién gana la pelota en distintos sectores de la cancha".

De todas formas, llamó a no confiarse ante el irregular presente del cuadro argentino. “Independiente no han tenido un buen inicio de año, a pesar de que en el último partido con River mejoraron mucho. Acá son partidos de ida y vuelta, pero siento que tanto la U como Independiente tienen chances de ganar, porque son dos muy buenos equipos".

Pablo Galdames y el presente de su hijo en Independiente

Por otro lado, el exvolante valoró la actualidad de su hijo en el “Rojo” y detalló que “Pablito está muy contento, disfrutando su estadía en Independiente. Llegó a un plantel joven, con un buen grupo y eso lo ha hecho volver a reencantarse con el fútbol”.

“La verdad es que en la última etapa en Brasil no la pasó bien, a pesar de que tuvo un buen inicio, hizo gol y todo. Pero después prácticamente no fue tomado en cuenta. Fue por eso la salida, y acá se encontró con otra cosa", agregó.

Asimismo, remarcó que “Pablo ya había jugado en Argentina, conocía el medio y encajó en un grupo donde hasta finales del primer semestre del año había andado muy bien. Alternó, jugó y hoy es una alternativa clara para (Julio) Vaccari para entrar en el caso que cualquier jugador del mediocampo no está en óptimas condiciones".

“Pablo me comenta que en cada entrenamiento se juega la vida para poder estar dentro de los 11 y si no ir a la banca. Muchas veces ha entrado y ha sido solución, y se ha notado. Han entrado en los segundos tiempos, los últimos minutos y ha sido un gran aporte", destacó.

Finalmente, Pablo Galdames tuvo palabras sobre el difícil momento que atraviesa Unión Española, club donde ganó una Copa Chile en 1993 y que hoy está luchando por evitar el descenso a Primera B. “No sé qué pasa con ese equipo. Lo he visto muy mal, lamentablemente. Me da mucha pena, porque es un equipo que debería ser protagonista”, sentenció.