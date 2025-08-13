Duro golpe a Gabriel Suazo: en Sevilla confirman la peor noticia para el chileno a días del inicio de La Liga

Gabriel Suazo atraviesa un complejo panorama en el Sevilla. A pesar de que se integró al equipo hace semanas y ha sido figuras en los amistosos de pretemporada, el lateral chileno aún no es inscrito por el club español para jugar en La Liga.

¿La razón? El cuadro andaluz supera el límite salarial impuesto por la competición, por lo que necesita vender futbolistas para poder anotar a sus fichajes, entre ellos, el formado en Colo Colo.

Esta situación no solo pone en jaque la participación del seleccionado nacional, sino también la disponibilidad general del equipo. Sin ir más lejos, el técnico Matías Almeyda tendrá apenas 12 jugadores del primer equipo para enfrentar este domingo al Athletic de Bilbao. El resto de la plantilla deberá completarse con jugadores del filial.

“Estamos tranquilos, no es una tragedia”

Sobre este problema, Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, habló este miércoles en conferencia e intentó bajarle el perfil a la situación que atraviesa Suazo y el resto de los fichajes de los “Blanquirrojos”.

“¿Las inscripciones? Nos queda todavía para el domingo, miro al 1 de septiembre que es donde realmente está el final de todo. Seguimos trabajando, todo es muy voluble y dinámico y puede cambiar por días, estamos en un momento donde las cosas pueden suceder de forma muy rápida, pero nos quedan 15 días”, señaló Cordón.

“Iremos a San Mamés con lo que haga falta, jugarán once contra once y vamos muy ilusionados, con chicos de la cantera y con lo que sea necesario, trabajamos para poder llegar con un buen equipo a San Mamés y al siguiente partido”, agregó.

Además, Cordón remarcó “estamos tranquilos, no es una tragedia, el míster está tranquilo, hablamos todos los días con él y sabíamos tanto él como yo las circunstancias. Se podía dar de esta forma y hasta el cierre de mercado habrá jugadores que no serán inscritos”.

De esta manera, Gabriel Suazo tendrá que ver desde lejos el esperado debut del Sevilla en la Liga de España, que será este domingo 17 de agosto a partir de las 13:30 horas de Chile ante el Athletic de Bilbao.