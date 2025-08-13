;

VIDEOS . Al menos una decena de detenidos: las imágenes del masivo operativo en Independencia por secuestros

Esta acción policial se da en medio de indagatorias por varios delitos de secuestros, y también el crimen del empresario conocido como “Rey de Meiggs”.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

A primera hora de este miércoles, personal especializado de Carabineros y la Policía de Investigación (PDI) encabezaron un importante operativo en la comuna de Independencia, en medio de diligencias por casos de secuestros, incluido el crimen del empresario conocido como “Rey de Meiggs”.

Funcionarios del GOPE, del equipo ERTA, y de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) lideraron este procedimiento de entrada y registro en este edificio ubicado en calle Inglaterra.

Revisa también:

ADN

Según pudo conocer Radio ADN, al menos 12 personas habrían sido detenidas, y se desconoce la cantidad de departamentos allanados.

Este operativo de en medio de las labores investigativas por el crimen del “Rey de Meiggs”, donde hay varios involucrados en prisión preventiva, mientras que el sicario que le habría dado muerte, Alberto Carlos Mejía Hernández, se encontraría prófugo en Argentina.

Por este motivo, se emitió alerta internacional para su captura.

>> Revisa las imágenes del masivo operativo en Independencia por secuestros:

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad