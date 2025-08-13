A primera hora de este miércoles, personal especializado de Carabineros y la Policía de Investigación (PDI) encabezaron un importante operativo en la comuna de Independencia, en medio de diligencias por casos de secuestros, incluido el crimen del empresario conocido como “Rey de Meiggs”.

Funcionarios del GOPE, del equipo ERTA, y de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) lideraron este procedimiento de entrada y registro en este edificio ubicado en calle Inglaterra.

Según pudo conocer Radio ADN, al menos 12 personas habrían sido detenidas, y se desconoce la cantidad de departamentos allanados.

Este operativo de en medio de las labores investigativas por el crimen del “Rey de Meiggs”, donde hay varios involucrados en prisión preventiva, mientras que el sicario que le habría dado muerte, Alberto Carlos Mejía Hernández, se encontraría prófugo en Argentina.

Por este motivo, se emitió alerta internacional para su captura.

