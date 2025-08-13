Allanamiento en Independencia por caso del sicariato del “Rey de Meiggs” deja al menos 10 detenidos

13 DE AGOSTO DE 2025 / SANTIAGO Operativo Conjunto entre PDI y Carabineros? Para allanar una serie de Departamentos ubicados en Calle Inglaterra 1144 en la comuna de Independencia y relacionadas con Secuestros extorsivos incluido el Ex Alcalde Montoya FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Durante la mañana de este miércoles, un amplio operativo policial se llevó a cabo en un edificio residencial de calle Inglaterra, en la comuna de Independencia, con participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.

En el lugar trabajaron equipos del GOPE, BIPE Antisecuestros y el OS9, realizando allanamientos que, por la cantidad de funcionarios desplegados, habrían sido en más de un departamento.

Según información preliminar, el procedimiento estaría vinculado al homicidio del llamado “Rey de Meiggs”, caso en el que sigue prófugo Alberto Carlos Mejía Hernández, sindicado como sicario y que podría estar en Argentina.

Fuentes policiales señalan que las diligencias también estarían relacionadas con otras investigaciones por secuestros extorsivos.