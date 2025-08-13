Mujer conocida como “Barbie narco chilena” muere junto a sus dos hijos en fatal colisión de autos en Frutillar

Durante la mañana de este martes, se registró un fatal accidente de tránsito en la comuna de Frutillar, región de Los Lagos, que cobró la vida de Karen Alejandra Soto Mancilla , conocida como la “Barbie narco chilena”, y la de sus dos hijos.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 10.30 horas en la Ruta V-200. Allí, dos vehículos colisionaron frontalmente, siniestro que fue calificado como de “alta energía”, detalló el capitán de Carabineros Sebastián Barría, consignó La Tercera.

Karen Soto, una de las conductoras, murió en el lugar, mientras que sus hijos de 4 y 18 años fueron trasladados al Hospital de Puerto Montt, donde ambos fallecieron durante la jornada , tras sufrir lesiones de extrema gravedad.

En tanto, los ocupantes del otro vehículo debieron ser llevados al mismo recinto asistencial, con pronóstico reservado. Por instrucción de la Fiscalía, la SIAT de Carabineros trabaja para esclarecer las causas del accidente.