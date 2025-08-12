;

Presidente Boric reconoce tareas pendientes en materia laboral y anuncia nuevo proyecto para potenciar empleos: “Estamos trabajando firme en eso”

“Busca promover el trabajo decente y el empleo formal con especial foco en personas jóvenes”, dijo el mandatario.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Durante este martes, el Presidente Gabriel Boric abordó las cifras de empleo entregadas por el INE, donde aseguró que hay que crear más empleos.

El Ejecutivo ha sido cuestionado por el estancamiento en la creación de puestos de trabajo, con solo 141 nuevos empleos en el último año, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 8,9%, equivalente a 910 mil personas que buscaron trabajo sin encontrarlo.

Tenemos que crear más empleo, por cierto. Estamos trabajando firme en eso. Pero acá estamos haciendo también todos los esfuerzos porque la gente, las personas que están estudiando ingresen además a trabajos formales”, sostuvo el Mandatario, añadiendo que “aún hay tareas pendientes”.

En esa línea, destacó que el Gobierno ingresó un proyecto de ley de subsidio unificado al trabajo, que —según explicó— “busca promover el trabajo decente y el empleo formal con especial foco en personas jóvenes, en mujeres entre 55 y 64 años de edad, y personas con discapacidad”.

Boric aseguró que la iniciativa “viene a mejorar lo que ya tenemos para que más jóvenes, más mujeres, más personas con discapacidad puedan acceder a empleos de calidad. Esta ley de subsidio unificado al empleo va a facilitar, justamente, el ingreso al mundo laboral, en particular de mujeres”.

