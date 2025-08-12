Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, Víctor “Zafrada” Díaz, de hoy 22 años, lamentó la muerte de su caballo Dominó, el que recibió gracias a las gestiones de Felipe Camiroaga.

“Qué triste que hoy parta al cielo mi primer y anhelado caballo, el más lindo recuerdo que me dejó mi amigo Felipe. Ojalá estén juntos allá. Hasta pronto mi querido Dominó”, escribió en Instagram.

En la storie acompañó sus palabras con la canción Ángel para un Final de Los Bunkers, tema que sonó mucho durante el luto que se vivió las horas y días posteriores a que se conociera la muerte del exconductor de Buenos días a todos.

Instagram Ampliar

Cuando Felipe Camiroaga le entregó a “Zafrada” el caballo, y el fuerte vínculo que forjaron

La cercanía entre “Zafrada” y el fallecido animador de TVN comenzó cuando este último se conmovió con la historia del entonces niño de 11 años en el marco del terremoto del 27 de febrero de 2010. Por ello, entre otros gestos solidarios, gestionó, a través de la Federación Chilena de Rodeo, la entrega del animal.

“El que hizo todas las gestiones fue Felipe Camiroaga (...) Lo estoy cuidando más, para que Felipe se dé cuenta de que yo lo cuido a él y que valió la pena que me lo haya regalado. No lo tengo botado”, relató en conversación con TVN, tiempo después del trágico deceso del presentador televisivo.

Aunque originalmente el caballo iba a ser llamado “Zafrado”, Víctor Díaz prefirió bautizarlo como Dominó. “Yo dije, ‘no’, porque Zafrado no es nombre para un caballo”, explicó en conversación con 24 Horas.

A lo largo de los años, el equino tuvo un rol importante en su vida. El exparticipante de El Discípulo del Chef contó en otra ocasión que Dominó incluso fue parte de un emprendimiento en la costa de Curicó, donde lo arrendaba para cabalgatas.