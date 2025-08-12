;

Kast defiende polémica frase sobre el Congreso: “Yo hablé de potestad reglamentaria y ley”

Durante su paso por el Seminario Moneda Patria 2025, el candidato presidencial del Partido Republicano destacó que, aunque el Legislativo tiene un papel importante, “no es tan relevante como ustedes se imaginan”.

José Antonio Kast aclaró sus declaraciones sobre el rol del Congreso y el ejercicio del poder en un futuro gobierno suyo, tras generar polémica con sus dichos en el Seminario Moneda Patria 2025.

El candidato presidencial del Partido Republicano destacó que, aunque el Legislativo tiene un papel importante, “no es tan relevante como ustedes se imaginan” y que “cada uno tiene su rol”, advirtiendo que el Congreso no debe sobrepasar sus facultades.

12 DE AGOSTO DE 2025 / SANTIAGO

Asimismo, Kast defendió la idea de respetar la potestad exclusiva del presidente de la República para enviar proyectos de ley en ciertas materias, y aseguró que su administración revisará “todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica”.

La explicación de Kast

Tras el evento, el candidato a La Moneda rechazó que haya planteado gobernar por decreto, aclarando que nunca habló de decretos.

En esa línea, José Antonio Kast defendió que el Poder Judicial debe aplicar la ley y afirmó que, aunque “el Congreso tiene sus facultades, esas no pueden pasar por las facultades exclusivas del presidente de la República.”

Recalcó además la importancia de evitar el populismo, que, según dijo, ha proliferado desde el estallido social, con parlamentarios que “violaban la Constitución” al exceder sus competencias. Y en la misma, destacó que “cada uno tiene que hacer su trabajo”.

Respecto a la potestad reglamentaria, el republicano explicó que esta es una facultad legítima del Estado para tomar decisiones dentro de un marco legal y que él no habló de gobernar por decretos, sino de “potestad reglamentaria y ley.”

Sobre su comentario de que “el Congreso no es tan relevante,” aclaró que “cada uno tiene su rol” y que el Legislativo no debe salirse de sus límites, por lo que llamó a los parlamentarios a no presentar proyectos de ley fuera de sus competencias constitucionales. Inlcuso, insistió en que es posible avanzar con las leyes vigentes y concluyó: “Que nadie se equivoque.

