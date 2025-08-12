Nueva baja para Matthei: alcalde de la región del BioBío se descuelga y respalda candidatura de Kast / Diego Martin

El alcalde de Tucapel, Jaime Veloso (RN), histórico militante y jefe comunal por seis períodos, anunció que no respaldará a Evelyn Matthei y que se suma a la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

La decisión, según La Tercera, responde a que “la estrategia de campaña de Matthei es absolutamente cupular” y a la “inercia” que percibe en su sector tras la aprobación de la reforma de pensiones.

Veloso, primer alcalde militante de Chile Vamos que respalda públicamente a Kast, adelantó que esta semana un grupo de autoridades de la coalición en el Biobío se reunirá con el líder republicano para oficializar su apoyo.

“Lógicamente quería postergar esto hasta la segunda vuelta, pero decidí que era momento de apoyar a José Antonio Kast, aunque me pasen al tribunal supremo”, afirmó.

“Descuelgues son dolorosos”

Desde RN, la diputada Ximena Ossandón reconoció que “los descuelgues son dolorosos” y advirtió que estos casos serán enviados al órgano disciplinario.

“Espero que tengan muy buena memoria, porque si hay alguien que recorrió Chile completo apoyando a todos los alcaldes fue Matthei”, dijo, llamando a recuperar el respaldo interno.

El senador Juan Antonio Coloma, coordinador político del comando de Matthei, minimizó el impacto y señaló que “son las grandes mayorías las que importan”.

La propia candidata replicó que también ha sumado apoyos de figuras que antes estaban con Kast: “Esas cosas pasan”, señaló a Radio Agricultura.