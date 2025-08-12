;

Allanan en Renca vivienda usada como centro de cautiverio donde estuvo el exalcalde Montoya: 4 personas detenidas

La investigación conecta tres raptos recientes con un mismo recinto; dos acusados seguirán encarcelados y otros dos serán llevados a audiencia mañana.

Martín Neut

Matías Castillo

La PDI y la Fiscalía allanaron este martes una vivienda en Renca que habría sido utilizada como casa de cautiverio en al menos tres secuestros, entre ellos el del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido en junio de este año.

El operativo dejó a cuatro personas detenidas, tres de las cuales estarían directamente relacionadas con ese caso.

Dos de los sospechosos fueron formalizados hoy y quedaron en prisión preventiva por 120 días, mientras que los otros dos pasarán mañana ante el tribunal.

El fiscal Ernesto González, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que “tienen vinculación, sí, con esta casa de cautiverio en relación a la participación concreta en el secuestro del exalcalde”,

aunque recalcó que “más antecedentes se darán a conocer una vez finalizada la audiencia de mañana”.

Por el caso Montoya ya había un imputado en prisión preventiva. Con estas detenciones, el total de involucrados asciende a seis personas, de las cuales dos se mantienen prófugas y con alerta de Interpol, ante la posibilidad de que hayan huido del país.

