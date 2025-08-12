Viaje de 600 km termina en homicidio: hombre de Osorno es emboscado y asesinado en Concepción tras falsa venta de vehículo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un viaje de más de 600 kilómetros terminó en tragedia para un hombre de 32 años que viajó desde Osorno a Concepción con su hijastro de 15 años para concretar la compra de un vehículo.

En un paradero cercano a la ruta que une Concepción con Florida, la víctima fue emboscada por delincuentes armados que intentaron robarles el dinero en efectivo.

Durante el ataque, los sujetos sustrajeron además dos teléfonos celulares y amenazaron al menor, lo que llevó al hombre a correr para distraerlos. En ese momento fue baleado en múltiples ocasiones, falleciendo en el lugar.

49 homicidios en la región

Tras el crimen, los responsables huyeron y abandonaron un vehículo en el sector Valle Noble, que actualmente es objeto de peritajes para determinar su relación con el hecho.

Carabineros investiga las circunstancias del homicidio y el recorrido que realizaron las víctimas, haciendo uso de un helicóptero institucional para las labores.

Este nuevo caso eleva la cifra de homicidios en la región del Biobío a 49 durante el año, generando alarma por el aumento de la violencia en la zona.