Viaje de 600 km termina en homicidio: hombre de Osorno es emboscado y asesinado en Concepción tras falsa venta de vehículo

La víctima y su hijastro fueron atacados en un paradero; el hombre recibió múltiples disparos tras un intento de robo y falleció en el lugar.

Martín Neut

Nicolás Medina

Hombre asesinado en Concepción tras viaje para compra de vehículo

Hombre asesinado en Concepción tras viaje para compra de vehículo

Un viaje de más de 600 kilómetros terminó en tragedia para un hombre de 32 años que viajó desde Osorno a Concepción con su hijastro de 15 años para concretar la compra de un vehículo.

En un paradero cercano a la ruta que une Concepción con Florida, la víctima fue emboscada por delincuentes armados que intentaron robarles el dinero en efectivo.

