¿Los animales y los humanos ven los mismos colores? Esto reveló la ciencia

La visión del color en el reino animal es mucho más diversa de lo que imaginas.

Javiera Rivera

Animales

Animales

La percepción del color varía mucho entre los animales y los humanos, e incluso entre las personas mismas.

Mientras la mayoría de nosotros somos tricrómatas, hay excepciones como las personas con daltonismo o los tetracrómatas que pueden ver millones de tonos más.

Los animales, en general, no ven los colores igual que nosotros. La mayoría de los mamíferos no primates, como perros y gatos, tienen visión dicromática, es decir, solo dos tipos de conos.

Esto significa que aunque no ven en blanco y negro, tienen dificultades para distinguir rojos y verdes. Por ejemplo, los toros no se sienten atraídos por el color rojo, como se cree popularmente.

En cambio, muchos insectos, aves y reptiles poseen más tipos de conos, llegando a ser tetracrómatas o incluso pentacrómatas, lo que les permite ver colores que los humanos no podemos imaginar, como la luz ultravioleta.

Algunos animales marinos, como ciertas ballenas, incluso tienen visión monocromática, lo que limita mucho su percepción de color.

La visión de color no solo depende de la cantidad de conos, sino también de cómo el cerebro procesa la información. Por ejemplo, el camarón mantis tiene más de 12 tipos de pigmentos visuales, pero su capacidad para distinguir colores es limitada.

En resumen, el mundo de los colores para los animales es muy diverso y diferente al nuestro, lo que refleja una maravillosa variedad de adaptaciones visuales en el reino animal.

