Bonos 2025: conoce todos los beneficios que puedes recibir en agosto / Getty Images

Con la llegada de agosto, cientos de miles de chilenos buscan saber qué apoyos económicos estarán disponibles para aliviar su bolsillo.

Este mes, el Estado ofrece una serie de bonos y subsidios dirigidos a diferentes grupos, desde adultos mayores hasta jóvenes, trabajadores y familias con niños.

Si quieres saber si te corresponde alguno de estos beneficios, muchos se pueden consultar fácilmente con tu RUT y en algunos casos no es necesario postular.

Bonos para adultos mayores

La Pensión Garantizada Universal (PGU) entrega un pago mensual que puede llegar hasta los $224.004 a personas mayores de 65 años que cumplan con los requisitos.

Además, algunos pensionados podrían acceder al Bono de Invierno, un aporte único que beneficia a ciertos adultos mayores.

Bonos para trabajadores

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) está dirigido a mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años que formen parte del 40% más vulnerable de la población. El pago mensual puede alcanzar los $44.157.

Por su parte, el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) apoya a jóvenes entre 18 y 24 años con condiciones similares.

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) complementa el sueldo líquido de trabajadores dependientes para asegurar un ingreso mínimo mensual.

También está el Subsidio Protege, que entrega $200.000 a trabajadores que cuidan hijos menores de 5 años.

Bonos para familias y estudiantes

El Subsidio Familiar Automático y el Tradicional entregan $22.007 por cada carga familiar, monto que se duplica en caso de discapacidad.

El Bono de Asistencia Escolar otorga $11.000 mensuales a estudiantes entre 6 y 18 años que tengan una asistencia mínima del 85%.

El Subsidio Único Familiar (SUF) entrega un pago mensual de $20.328 por carga familiar, duplicándose si hay discapacidad.

Además, el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa entrega hasta $23.694 mensuales a familias que participan en programas sociales.

Otros beneficios disponibles son el Bono por Hijo, el Bono de Reconocimiento y el Bono Bodas de Oro.

Bonos para personas con discapacidad

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) entrega hasta $224.004 mensuales a personas entre 18 y 64 años en situación de invalidez.