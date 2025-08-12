;

VIDEO. Atlético Nacional no aprovecha su localía y empata sin goles contra Sao Paulo por los octavos de la Copa Libertadores

El cuadro Verdolaga tuvo las ocasiones de gol más claras pero no las concretó. Edwin Cardona desperdició un penal.

Martín Neut

Atlético Nacional no aprovecha su localía y empata sin goles contra Sao Paulo por los octavos de la Copa Libertadores / JAIME SALDARRIAGA

En el inicio de los octavos de la Copa Libertadores 2025, Atlético Nacional no logró aprovechar su localía en el partido de ida, igualando 0-0 con Sao Paulo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El equipo colombiano, con un historial favorable ante el cuadro paulista, generó varias ocasiones de peligro, pero careció de precisión.

La más clara fue un penal desperdiciado por Edwin Cardona en el minuto 67.

En el conjunto brasileño estuvo en la banca el chileno Gonzalo Tapia, formado en Universidad Católica, sin sumar minutos.

La definición será el martes 19 de agosto a las 20:30 horas, en el estadio Morumbi de São Paulo.

