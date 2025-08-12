;

La UC ya tiene fecha para jugar su duelo pendiente ante Ñublense

Según información de ADN Deportes, el elenco cruzado tiene fijado el día con tal de ponerse al día en el Campeonato Nacional 2025.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

La UC ya tiene fecha para jugar su duelo pendiente ante Ñublense

La UC ya tiene fecha para jugar su duelo pendiente ante Ñublense / Daniel Pino/AgenciaUno

Producto de los retrasos para los permisos del Claro Arena, la UC no pudo jugar el pasado fin de semana ante Ñublense por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Dicha situación llevó, entre otras cosas, a que Sebastián Arancibia deba purgar su fecha de suspensión en el clásico contra Colo Colo tras la expulsión que sufrió en el empate con Deportes Iquique.

Revisa también:

ADN

Al margen de la contingencia anterior, el elenco cruzado deberá esperar para ponerse al día en la Primera División.

Según información de ADN Deportes, el postergado choque ante Ñublense se disputará el jueves 9 de octubre, en el Claro Arena.

Es decir, la UC jugará en medio de la paralización del Campeonato Nacional 2025 por el desarrollo en el país del Mundial Sub 20.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad