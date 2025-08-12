La UC ya tiene fecha para jugar su duelo pendiente ante Ñublense / Daniel Pino/AgenciaUno

Producto de los retrasos para los permisos del Claro Arena, la UC no pudo jugar el pasado fin de semana ante Ñublense por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Dicha situación llevó, entre otras cosas, a que Sebastián Arancibia deba purgar su fecha de suspensión en el clásico contra Colo Colo tras la expulsión que sufrió en el empate con Deportes Iquique.

Al margen de la contingencia anterior, el elenco cruzado deberá esperar para ponerse al día en la Primera División.

Según información de ADN Deportes, el postergado choque ante Ñublense se disputará el jueves 9 de octubre, en el Claro Arena.

Es decir, la UC jugará en medio de la paralización del Campeonato Nacional 2025 por el desarrollo en el país del Mundial Sub 20.