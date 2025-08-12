Arturo Vidal ha incursionado en diferentes proyectos extra futbolísticos, como su cadena de hamburguesas “Sin Miedo”, pero también se embarcó en el mundo de YouTube.

Su canal se llama “El Reinado de Vidal”, en donde recientemente entrevistó a uno de los estandartes de la época de Marcelo Bielsa en la selección chilena, Pablo Contreras.

Este, además de contar las anécdotas que comparte junto a Vidal, habló de su polémico paso por Colo Colo. Cabe mencionar que el exdefensa estuvo en el “Cacique” desde series menores hasta salir vendido al Mónaco de Francia en 1999.

Tuvo un segundo paso en 2012, el cual marcó un gran conflicto con parte de los hinchas del popular por haber salido en un momento complejo por el que pasaba el club. En conversación con el mediocampista del Colo, Contreras entregó su versión de los hechos.

“Yo regreso producto del fallecimiento de mi padre y de que mi madre estaba enferma. Las cosas no iban relativamente bien, pero tampoco estábamos para descender. Era una situación compleja porque uno está acostumbrado a ver a Colo Colo en lo más alto siempre”, relató el exjugador de La Roja.

“Me aparece esta opción de volver a Grecia y la gente me critica, siendo que en esos seis meses yo no cobré nada en Colo Colo, o sea, jugué gratis y un equipo me compró por segunda vez”, comentó.

“Si hay algún fanático ofendido con mi actuar, me atrevo a ofrecer las disculpas pertinentes, pero no creo que sea un tema para mí” agregó el exjugador.

“Hoy me sacó una foto con Arturo y mañana la subo a redes sociales, van a felicitar a Vidal y van a decir un improperio hacia mi persona y eso lo reciben mis hijos”, recalcando que todavía hay hinchas que siguen con una mala opinión de su actuar en su segunda etapa en Chile.

“Colo Colo para mí es todo, espero devolver todo lo que me ha dado el club. Me formó más allá de lo deportivo y me educó”, finalizó Pablo Contreras.