Confirmado: suspenden partido entre la UC y Ñublense por falta de estadio

El partido entre Universidad Católica y Ñublense, programado para este domingo 10 de agosto por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025, finalmente fue suspendido.

En primera instancia, el duelo entre “Cruzados” y “Diablos Rojos” estaba previsto para disputarse en el Claro Arena, pero la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes no autorizó el nuevo estadio de San Carlos de Apoquindo para recibir el cotejo por observaciones pendientes en la zona de estacionamientos.

Debido a esta decisión de las autoridades, todo indicaba a que el compromiso ante los chillanejos se jugaría en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, según información de ADN Deportes, el recinto de Independencia tampoco fue autorizado por parte de la Delegación Presidencial Metropolitana.

¿La razón? Santa Laura tiene algunas dificultades de acceso producto de las obras que se están llevando a cabo en sus inmediaciones para la instalación de las nuevas luminarias, lo que complica el desarrollo normal del encuentro.

El plan “C” de la UC era jugar en el Bicentenario de La Florida, pero también quedó descartado, ya que este sábado 9 de agosto se realizará el concierto de la cantante argentina Emilia.

Ante la falta de estadio para albergar el encuentro, ADN Deportes pudo conocer que la ANFP reprogramará el partido entre Universidad Católica y Ñublense para el mes de septiembre, en un nuevo horario y recinto a confirmar.