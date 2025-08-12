;

Kuscevic sale lesionado del cruce ante Vélez Sarsfield por octavos de final de Copa Libertadores

Fortaleza no pudo imponer su localía ante el conjunto de Claudio Baeza, que fue titular en el cuadro trasandino.

Carlos Madariaga

Fortaleza y Vélez Sarsfield dieron inicio a la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En ambos elencos hubo participación chilena, donde ambos equipos no pudieron sacarse diferencias en el Arena Castelao.

Por una parte, Claudio Baeza fue titular y jugó los 90 minutos en Vélez Sarsfield, donde se las arregló para completar el partido pese a haber sido amonestado a los 2 minutos de juego.

Quien no pudo completar el partido fue Benjamín Kuscevic, que apenas pudo permanecer 21 minutos en la zaga del Fortaleza, donde era titular, momento en que pidió el cambio por molestias en su pierna derecha.

Vélez Sarsfield tuvo las mejores chances, pero terminó llevándose un 0-0 que le da la primera opción de cara a la revancha, que se disputará en el José Amalfitani el martes 19 de agosto.

