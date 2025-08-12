El duelo entre Colo Colo y Everton, correspondiente a la jornada 19 del Campeonato Nacional, estuvo marcado por la polémica en el penal sancionado a favor de los “ruleteros” en la última jugada del partido.

Desde el “Cacique” reclamaron con fuerza que no existió la falta; incluso Arturo Vidal, quien no estuvo presente por sanción, bajó hasta los camarines para increpar a Felipe González por el cobro.

Este martes fueron liberados los audios del VAR de la jugada y la Comisión Arbitral puso fin a las quejas, explicando por qué se sancionó la infracción.

“El defensor, que iba a la disputa del balón, lo derriba con su pierna izquierda al intentar anticiparlo desde atrás, golpeando en la rodilla derecha del atacante, al mismo tiempo que lo sujeta de la camiseta”, señala el informe.

“El VAR, en su chequeo protocolar, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas, identificando claramente la infracción, concordando con lo que relata el árbitro, por lo que confirma la decisión de penal con amonestación para el defensor”, concluye el registro.

Además, a través del micrófono que porta el árbitro en su uniforme, se escucha el reclamo de un jugador de Colo Colo, quien dice que el delantero no toca la pelota, a lo que el juez responde: “Tú tampoco, porque le haces falta”.