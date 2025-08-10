;

Christopher el “Tanke” Ewert va por su contrato en la UFC: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el Dana White’s Contender Series?

El chileno deberá medirse ante el ruso Yuri Panferov.

Javier Catalán

Foto: @tanke_ewert185lbs

Foto: @tanke_ewert185lbs

Ignacio Bahamondes es actualmente el único chileno dentro de la UFC, pero este martes 12 de agosto la historia podría cambiar.

Tal como lo hizo “La Jaula”, Christopher “Tanke” Ewert buscará ganarse un contrato en la empresa de artes marciales mixtas más grande del mundo, en una nueva edición del Dana White’s Contender Series.

Para convencer a Dana White, jefe de la compañía, el chileno deberá vencer al ruso Yuri Panferov, en lo que será la primera lucha de la cartelera.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el combate de “Tanke” Ewert?

El Dana White’s Contender Series comenzará a las 19:00 horas de Chile, y la pelea de “Tanke” será la primera del evento, por lo que el combate iniciará minutos después del comienzo de la transmisión.

A diferencia de los eventos numerados de la UFC, este no irá por televisión abierta, por lo que únicamente podrás seguir la pelea a través de las plataformas de streaming Disney+ y UFC Fight Pass.

