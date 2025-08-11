“Tus cercanos sabemos...”: Sabrina Sosa defiende a Joaquín Montecinos ante críticas tras frustrado arribo a Colo Colo

En medio de la polémica que envuelve a Joaquín Montecinos por su fallido fichaje en Colo Colo, Sabrina Sosa, modelo argentina y pareja del delantero, no dudó en respaldarlo públicamente.

Previamente, el exseleccionado nacional había utilizado su cuenta de Instagram para dirigirse a la hinchada de O’Higgins tras el episodio que lo dejó “cortado” por el técnico Francisco Meneghini y generó críticas entre los seguidores del “Capo de Provincia”.

“Hago este video para dirigirme a la gente de O’Higgins. Han sido días de mucha reflexión, días difíciles, porque ocurrieron muchas cosas que jamás pensé que iban a pasar. Mi mensaje es que mi compromiso con la institución está desde el día uno“, dijo al comienzo.

El futbolista explicó que “yo busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió. Tengo mis objetivos y siempre me ha gustado seguir creciendo. Sentía que este era el segundo paso y me la jugué. Lo más importante para mí es pensar en mi familia. Siento que se malinterpretó todo”.

Luego, agregó: “Jamás voy a estar de acuerdo con el odio y las amenazas, por eso fue que cerré mis redes sociales, porque quería cuidar a mi familia. Yo estoy acostumbrado a recibir críticas, pero mi familia no”.

“Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo, pero voy a trabajar dentro de la cancha y voy a hablar ahí. Quiero demostrarles que tengo mucho compromiso con la camiseta”, concluyó el también exjugador de Tijuana, Xolos y Querétaro.

Lo que escribió Sabrina Sosa

Por su parte, dirigiéndose a Joaquín Montecinos, Sabrina Sosa en redes sociales escribió: “Tus cercanos sabemos cuánto respetas al club, y todo lo que haces día a día para darles lo mejor de ti”.

La declaración llega en un momento especial para ambos, ya que esperan a su primer hijo en común y se comprometieron hace poco más de un mes.