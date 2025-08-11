;

Kathy Orellana explica cómo sobrelleva su trabajo en plataforma para adultos con su rol como madre

La exintegrante de “Rojo” actualmente sube contenido sensual en Arsmate.

En su paso por Podemos Hablar, Kathy Orellana sorprendió al relatar cómo descubrió una parte desconocida de sí misma a través de Arsmate, plataforma para adultos acerca de la que conversó con su hijo de 12 años antes de crearse su cuenta.

Me encanta. Es una faceta que no sabía que tenía. Es algo que descubrí hace tres meses (...) Hago un contenido súper soft, siento que el juego de las caras es más atractivo que el desnudarse”, afirmó.

Yo era muy ‘Juana tres cocos’ como se le dice... Pero es muy femenino, una parte que no sabía que tenía. Me siento en una etapa muy importante de mi vida y superfemenina”, añadió.

Durante la conversación con Diana Bolocco, la cantante respondió sobre si sintió vergüenza al posar para fotografías sensuales. “Nada, al contrario, es que yo ni gorda tuve pudor con mi cuerpo, o sea, hoy en día lo disfruto a concho”, contestó.

¿Qué opina su hijo?

La exchica Rojo contó que la idea surgió gracias a la exfuncionaria de Carabineros conocida como Dani Police.

“Me dijo ‘Kathy, estás superlinda, superguapa, deberías incursionar en Arsmate’ y yo ‘no, cómo se te ocurre, mi hijo qué va a decir, no, no puedo, yo tengo un hijo hombre, era imposible’, dije yo. Y menos con todos los cagazos que me he mandado y ahora meterme a Arsmate”, recordó entre risas.

“Y después lo pensé y dije ‘¿por qué no? Si no está mal, es un trabajo como cualquiera y más encima te pagan por pasarlo bien, te sientes linda’”, complementó.

Finalmente, aseguró que “todas mis decisiones hoy en día le pregunto al Facundo, porque igual ya tiene 12 años, es un preadolescente, es como el esposo chico que uno tiene, si es verdad”.

