Joaquín Montecinos rompió el silencio tras su frustrado traspaso a Colo Colo, el cual le supuso ser “cortado” por Francisco “Paqui” Meneghini en O’Higgins y el rechazo de parte de la hinchada del “Capo de Provincia”.

“Hago este video para dirigirme a la gente de O’Higgins. Han sido días de mucha reflexión, días difíciles, porque ocurrieron muchas cosas que jamás pensé que iban a pasar. Mi mensaje es que mi compromiso con la institución está desde el día uno. Estoy muy agradecido con la gente de O’Higgins, en general, y sé que es un momento de mucha rabia contra mí por lo que sucedió”, comenzó diciendo el delantero a través de su cuenta de Instagram.

“Yo busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió. Tengo mis objetivos y siempre me ha gustado seguir creciendo. Sentía que este era el segundo paso y me la jugué. Lo más importante para mí es pensar en mi familia. Siento que se malinterpretó todo”, agregó.

El exseleccionado nacional también dejó unas palabras para quienes lo acosaron a través de redes sociales, sobre lo cual dijo: “jamás voy a estar de acuerdo con el odio y las amenazas, por eso fue que cerré mis redes sociales, porque quería cuidar a mi familia. Yo estoy acostumbrado a recibir críticas, pero mi familia no”.

“Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo, pero voy a trabajar dentro de la cancha y voy a hablar ahí. Quiero demostrarles que tengo mucho compromiso con la camiseta. El día de mañana esto solo va a ser una anécdota”, sentenció Montecinos.