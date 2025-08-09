La lucha en la parte alta de la Primera B está más encendida que nunca y, durante este sábado, San Marcos de Arica desaprovechó la oportunidad de quedar como puntero exclusivo del torneo.

Los nortinos empataron sin goles ante Deportes Temuco en el Estadio Carlos Dittborn y ya suman cinco partidos sin ganar en la Liga de Ascenso.

Con la igualdad, San Marcos sigue en la cima de la tabla con 33 puntos, los mismos que tienen Santiago Wanderers y Deportes Copiapó. Mientras tanto, Deportes Temuco se mantiene en la undécima posición con 25 unidades.

Por si fuera poco tener tres equipos en la punta de la Primera B, Cobreloa podría sumarse al primer lugar si gana ante Deportes Antofagasta este domingo 10 de agosto.

Además, Universidad de Concepción, que también ganó hoy, está con 30 puntos. A ellos podrían sumarse Deportes Concepción y Deportes Recoleta, que, de ganar sus partidos, quedarían a tres unidades de la cima.