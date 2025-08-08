;

PREVIA. Everton vs. Colo Colo: dónde y cómo ver el partido en vivo, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025

Un diezmado elenco albo enfrenta al elenco “ruletero” en un duelo. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Everton vs. Colo Colo: dónde y cómo ver el partido en vivo, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025

Everton vs. Colo Colo: dónde y cómo ver el partido en vivo, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La acción de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025 se extenderá hasta el lunes 11 de agosto, pero este domingo 9, Viña del Mar será sede de un atractivo encuentro entre Everton y Colo Colo.

Los ruleteros han tenido una irregular campaña, merced a un triunfo, un empate y una derrota en los últimos tres partidos, racha que los tiene en la zona baja de la tabla.

En tanto, el “Cacique” llegará a la “Ciudad Jardín” con la necesidad de quebrar una racha que los tiene con dos igualdades en sus últimos compromisos, lejos aún de la pelea por el título.

Revisa también:

ADN

Everton vs. Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Everton y Colo Colo lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 10 de agosto

  • 12:30 hrs Everton vs. Colo Colo Estadio Sausalito

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad