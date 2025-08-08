Everton vs. Colo Colo: dónde y cómo ver el partido en vivo, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La acción de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025 se extenderá hasta el lunes 11 de agosto, pero este domingo 9, Viña del Mar será sede de un atractivo encuentro entre Everton y Colo Colo.

Los ruleteros han tenido una irregular campaña, merced a un triunfo, un empate y una derrota en los últimos tres partidos, racha que los tiene en la zona baja de la tabla.

En tanto, el “Cacique” llegará a la “Ciudad Jardín” con la necesidad de quebrar una racha que los tiene con dos igualdades en sus últimos compromisos, lejos aún de la pelea por el título.

Everton vs. Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Everton y Colo Colo lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 10 de agosto