Colo Colo sufrió un agónico empate frente a Everton de Viña del Mar luego de que se cobrara un polémico penal para los “ruleteros” y ya suma tres partidos consecutivos sin sumar de a tres puntos en el Campeonato Nacional 2025.

Las reacciones por parte de los albos no tardaron en llegar en contra del arbitraje de Felipe González. Primero fue el propio infractor, Sebastián Vegas, quien cuestionó la decisión del juez.

“Yo me quedo con la sensación de que voy al suelo y el tipo se resbala. Incluso queda con las piernas abiertas, ni siquiera toca la pelota”, dijo el defensor.

El otro que estalló en contra del cobro fue Arturo Vidal, quien vio el encuentro desde las tribunas del Estadio Sausalito, ya que estaba suspendido por acumulación de amarillas.

A través de su cuenta de Instagram, el “King” publicó el video de la acción de la polémica y escribió: “SIN PALABRAS!!!”, acompañado de emojis que reflejan ira e improperios.

La próxima semana, el volante de 38 años podrá volver a las canchas con el “Cacique” y lo hará nada más y nada menos que en el clásico ante la Universidad Católica.