Expanelista de “SQP” busca llegar al Congreso: su candidata presidencial es Evelyn Matthei

Es una de las apuestas más fuertes de Chile Vamos para la región de O’Higgins.

Más de una década después de su retiro de la televisión, Carolina “Carola” Julio vuelve a ser noticia. La periodista, conocida por su participación en SQP y Primer Plano, fue presentada este sábado como una de las cartas parlamentarias de Evópoli durante su Consejo General.

Su candidatura buscará representar al Distrito 16 de la región de O’Higgins, que incluye comunas como Placilla, Nancagua, Litueche, Peumo, Lolol, Marchigüe, La Estrella, Pichilemu, Pumanque, San Fernando, Peralillo, Chimbarongo, San Vicente, Pichidegua, Las Cabras, Chépica, Santa Cruz, Palmilla, Navidad y Paredones.

La comunicadora se alejó de la pantalla luego de un polémico episodio: un video con insultos emitidos por excompañeros de Primer Plano que la motivó a cambiar de rumbo profesional.

Desde entonces, se alejó de la televisión y enfocó su energía en la decoración de interiores, creando el emprendimiento Villa Cala Profumo, que difunde a través de Instagram.

Los lineamientos políticos de Carolina “Carola” Julio

En los últimos meses, sus publicaciones en redes sociales comenzaron a incluir mensajes y reflexiones políticas sobre diversos temas, entre ellos, la seguridad, el patriotismo y su postura crítica hacia figuras del oficialismo, como la diputada Karol Cariola.

También en su descripción en las redes sociales, y en otros posteos, la periodista ha dejado claro que el deporte y la salud serán parte de sus prioridades si es que llega a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por último, desde un principio no ha dejado dudas sobre la candidatura presidencial que apoya. Y es que en más de una ocasión Carola Julio ha manifestado su respaldo a la exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei como su opción para las próximas elecciones presidenciales.

