;

Revelan cómo se encuentra Pancha Merino tras el fin de su relación con Andrea Marocchino

Tanto la actriz chilena como el empresario italiano no se han referido públicamente al quiebre amoroso, pero sí cercanos suyos han comentado cómo están.

Alejandro Basulto

Revelan cómo se encuentra Pancha Merino tras el fin de su relación con Andrea Marocchino

El quiebre amoroso entre Francisca “Pancha” Merino y Andrea Marocchino dejó sorprendidos a muchos, ya que la pareja había compartido cerca de diez años juntos y se encontraba en proceso de formalizar su unión en un matrimonio que buscan celebrarlo en Italia.

El término fue comentado en el programa Qué te lo digo de Zona Latina, donde Sergio Rojas y Daniella Campos reportearon la información. “No es mucho más lo que puedo contar, ya que las razones son familiares”, indicó Daniella Campos a LUN.

Según personas cercanas a la actriz, el distanciamiento se produjo después del cumpleaños del empresario italiano, celebrado a mediados de julio, aunque la relación ya enfrentaba tensiones previas.

Revisa también:

ADN

Las diferencias en estilos de vida fueron determinantes: él es más nocturno y prefiere dormir hasta tarde, mientras que a Pancha le gusta levantarse temprano, salir y conectarse con la naturaleza.

Actualmente, la panelista de Tal Cual permanece en el departamento que arrendaban, junto a sus tres hijos y cuatro mascotas, mientras que el italiano ya dejó el lugar. Daniella Campos aseguró que ella se encuentra “pésimo según lo que sabemos, ya que este sería un quiebre definitivo”.

Según consignó LUN, la intérprete atraviesa el momento con apoyo de un coach y no se descarta que ambos asistan juntos para cerrar el ciclo de manera sana, dado que aún existe cariño.

Juan Pablo Queraltó comentó cómo veía en el último tiempo a su amiga Pancha Merino con el italiano

Por su parte, el animador de Chilevisión, Juan Pablo Queraltó, quien trabajó con Pancha Merino en SQP, comentó: “Soy partidario de que cuando leo o escucho ciertas cosas que son complicadas en términos amorosos, trato de no preguntar”.

Tras ello, el conductor de Sabingo recordó que “Siento que ellos, todas las veces que los vi, que he estado con ellos, ya sea en eventos, como el Festival de Viña o en el de Skechers, de compartir con ellos, siempre han estado muy bien, muy cariñosos, muy enamorados”.

Además, destacó: “Cualquier ruptura es una pena. Especialmente por el cariño que le tengo a la Pancha, es una tremenda mujer. Además, Andrea siempre muy simpático, colaborador, dispuesto”.

Sobre el silencio de la expareja, Queraltó expresó: “Si ellos públicamente no han querido hablar del tema es porque, a lo mejor, están en un proceso de conversación, de activación, de querer resolver algunas cosas”.

Ellos tenían una muy buena relación, por lo menos públicamente. Hace poquito fue el cumpleaños de él, donde estaba la Pancha supercontenta, superfeliz con él, con la familia”, concluyó.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad