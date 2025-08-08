Revelan cómo se encuentra Pancha Merino tras el fin de su relación con Andrea Marocchino

El quiebre amoroso entre Francisca “Pancha” Merino y Andrea Marocchino dejó sorprendidos a muchos, ya que la pareja había compartido cerca de diez años juntos y se encontraba en proceso de formalizar su unión en un matrimonio que buscan celebrarlo en Italia.

El término fue comentado en el programa Qué te lo digo de Zona Latina, donde Sergio Rojas y Daniella Campos reportearon la información. “No es mucho más lo que puedo contar, ya que las razones son familiares”, indicó Daniella Campos a LUN.

Según personas cercanas a la actriz, el distanciamiento se produjo después del cumpleaños del empresario italiano, celebrado a mediados de julio, aunque la relación ya enfrentaba tensiones previas.

Las diferencias en estilos de vida fueron determinantes: él es más nocturno y prefiere dormir hasta tarde, mientras que a Pancha le gusta levantarse temprano, salir y conectarse con la naturaleza.

Actualmente, la panelista de Tal Cual permanece en el departamento que arrendaban, junto a sus tres hijos y cuatro mascotas, mientras que el italiano ya dejó el lugar. Daniella Campos aseguró que ella se encuentra “pésimo según lo que sabemos, ya que este sería un quiebre definitivo”.

Según consignó LUN, la intérprete atraviesa el momento con apoyo de un coach y no se descarta que ambos asistan juntos para cerrar el ciclo de manera sana, dado que aún existe cariño.

Juan Pablo Queraltó comentó cómo veía en el último tiempo a su amiga Pancha Merino con el italiano

Por su parte, el animador de Chilevisión, Juan Pablo Queraltó, quien trabajó con Pancha Merino en SQP, comentó: “Soy partidario de que cuando leo o escucho ciertas cosas que son complicadas en términos amorosos, trato de no preguntar”.

Tras ello, el conductor de Sabingo recordó que “Siento que ellos, todas las veces que los vi, que he estado con ellos, ya sea en eventos, como el Festival de Viña o en el de Skechers, de compartir con ellos, siempre han estado muy bien, muy cariñosos, muy enamorados”.

Además, destacó: “Cualquier ruptura es una pena. Especialmente por el cariño que le tengo a la Pancha, es una tremenda mujer. Además, Andrea siempre muy simpático, colaborador, dispuesto”.

Sobre el silencio de la expareja, Queraltó expresó: “Si ellos públicamente no han querido hablar del tema es porque, a lo mejor, están en un proceso de conversación, de activación, de querer resolver algunas cosas”.

“Ellos tenían una muy buena relación, por lo menos públicamente. Hace poquito fue el cumpleaños de él, donde estaba la Pancha supercontenta, superfeliz con él, con la familia”, concluyó.