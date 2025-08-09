Un tenso momento se vivió en Hay que decirlo, cuando Luis Mateucci iba a revelar las conversaciones que tuvo con amigos de Andrea Marocchino en el marco del fin de la relación entre el italiano y Pancha Merino.

“Yo hoy estuve hablando con varios amigos en común que tenemos...”, comentó el argentino, cuando fue interrumpido por Felipe Vidal: “Tienes que decir ‘círculo cercano’”.

Y en seguida, molesto, el chico reality respondió: “Vos decilo como vos quieras, Felipe, yo no me meto en tu vida, vos no te metás en la mía. Yo vine bastante tranquilo hoy como para que me diga cómo tengo que hablar. No me molestés, por favor, vengo bastante tranquilo para que vos me jodas cómo tengo que decir las cosas”.

Pero, el periodista, lejos de quedarse callado, insistió en corregir al influencer. “Mateucci, los periodistas antiguos... Te estoy hablando. Los periodistas antiguos no ocupamos ese concepto, cómo tú eres más moderno ocúpalo, te lo estoy regalando”, afirmó.

En ese instante, Luis Matteuci replicó: “El periodista antiguo ya no se ocupa más. Hoy se usan los chicos como yo, el chico reality, así que no jodas”.

Esta última declaración del argentino lo único que provocó fue tensar más aún el ambiente, causando que Paulina Nin se metiera para hacerle un llamado de atención. “Oye, te puedo decir algo, cuando hablan dos a la vez, molesta a la gente que está en la casa. Entiéndelo de una vez. Cuando él habla, tú te callas”, dijo la presentadora televisiva.

“El señor no me deja hablar, que querís que te diga”, reclamó finalmente Mateucci.

Para ver el momento, clic acá.