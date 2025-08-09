;

VIDEO. “Cuándo él habla, tú te callas”: La fuerte discusión entre Luis Mateucci y Felipe Vidal que tensó “Hay que decirlo”

Tanto Paulina Nin como la misma Pamela Díaz tuvieron que intervenir para calmar el asunto.

Alejandro Basulto

Hay que decirlo

Hay que decirlo

Un tenso momento se vivió en Hay que decirlo, cuando Luis Mateucci iba a revelar las conversaciones que tuvo con amigos de Andrea Marocchino en el marco del fin de la relación entre el italiano y Pancha Merino.

Yo hoy estuve hablando con varios amigos en común que tenemos...”, comentó el argentino, cuando fue interrumpido por Felipe Vidal: “Tienes que decir ‘círculo cercano’”.

Y en seguida, molesto, el chico reality respondió: “Vos decilo como vos quieras, Felipe, yo no me meto en tu vida, vos no te metás en la mía. Yo vine bastante tranquilo hoy como para que me diga cómo tengo que hablar. No me molestés, por favor, vengo bastante tranquilo para que vos me jodas cómo tengo que decir las cosas”.

Revisa también:

ADN

Pero, el periodista, lejos de quedarse callado, insistió en corregir al influencer. “Mateucci, los periodistas antiguos... Te estoy hablando. Los periodistas antiguos no ocupamos ese concepto, cómo tú eres más moderno ocúpalo, te lo estoy regalando”, afirmó.

En ese instante, Luis Matteuci replicó: “El periodista antiguo ya no se ocupa más. Hoy se usan los chicos como yo, el chico reality, así que no jodas”.

Esta última declaración del argentino lo único que provocó fue tensar más aún el ambiente, causando que Paulina Nin se metiera para hacerle un llamado de atención. “Oye, te puedo decir algo, cuando hablan dos a la vez, molesta a la gente que está en la casa. Entiéndelo de una vez. Cuando él habla, tú te callas”, dijo la presentadora televisiva.

El señor no me deja hablar, que querís que te diga”, reclamó finalmente Mateucci.

Para ver el momento, clic acá.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad