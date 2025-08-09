;

VIDEO. “No dejaba que nadie se acercara”: Estas actitudes habrían precipitado el quiebre de Pancha Merino y Andrea Marocchino

Según amigos del italiano, las dinámicas de ambos en eventos sociales daban a entender que se venía pronto una gran pelea.

Alejandro Basulto

“No dejaba que nadie se acercara”: Estas actitudes habrían precipitado el quiebre de Pancha Merino y Andrea Marocchino

Nuevos antecedentes sobre la separación entre Pancha Merino y Andrea Marocchino, tras más de siete años juntos, fueron dados a conocer este viernes en el programa Hay que decirlo.

La panelista de Tal Cual y el empresario italiano incluso habían hecho planes para casarse en Italia, pero este nunca llegó a concretarse.

Según cercanos, la pareja mantenía rutinas opuestas. Mientras la actriz prefería levantarse temprano, el hombre de negocios llevaba un estilo más nocturno debido a su actividad laboral.

Revisa también:

ADN

Luis Mateucci, panelista del espacio y cercano del empresario, comentó que ha compartido en numerosas ocasiones con él y su círculo.

Hablé con varios amigos de Andrea, que son amigos míos, y les conté ‘che, ¿vieron que se pelearon?’. Y dicen ‘hermano, cómo no se van a pelear, si cada vez que nosotros íbamos, ella era como un Rottweiler, no dejaba que nadie se acerque’”, señaló.

Luego, el argentino agregó: “Y es lo que yo dije ayer. No dejaba hablar, ella era la que hablaba todo, la que decía las cosas, el centro de atención era ella”.

En ese minuto, otro panelista de Hay que decirlo complementó indicando: “Definitivamente, no le gustaba el círculo de amigos a Pancha en este caso (...) Andrea no celebraba su cumpleaños hace tres años en Chile, porque a Pancha no le gustaba que él invitara a sus amigos”.

Finalmente, el chico reality recalcó que “Andrea tiene una personalidad muy diferente. Es un relacionador público y no hablo de discotecas, sino que de negocios, empresas y cosas, entonces cuando lo controlan y no lo dejan hacer esa parte, es como que perdió su esencia“.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad