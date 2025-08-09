“No dejaba que nadie se acercara”: Estas actitudes habrían precipitado el quiebre de Pancha Merino y Andrea Marocchino

Nuevos antecedentes sobre la separación entre Pancha Merino y Andrea Marocchino, tras más de siete años juntos, fueron dados a conocer este viernes en el programa Hay que decirlo.

La panelista de Tal Cual y el empresario italiano incluso habían hecho planes para casarse en Italia, pero este nunca llegó a concretarse.

Según cercanos, la pareja mantenía rutinas opuestas. Mientras la actriz prefería levantarse temprano, el hombre de negocios llevaba un estilo más nocturno debido a su actividad laboral.

Luis Mateucci, panelista del espacio y cercano del empresario, comentó que ha compartido en numerosas ocasiones con él y su círculo.

“Hablé con varios amigos de Andrea, que son amigos míos, y les conté ‘che, ¿vieron que se pelearon?’. Y dicen ‘hermano, cómo no se van a pelear, si cada vez que nosotros íbamos, ella era como un Rottweiler, no dejaba que nadie se acerque’”, señaló.

Luego, el argentino agregó: “Y es lo que yo dije ayer. No dejaba hablar, ella era la que hablaba todo, la que decía las cosas, el centro de atención era ella”.

En ese minuto, otro panelista de Hay que decirlo complementó indicando: “Definitivamente, no le gustaba el círculo de amigos a Pancha en este caso (...) Andrea no celebraba su cumpleaños hace tres años en Chile, porque a Pancha no le gustaba que él invitara a sus amigos”.

Finalmente, el chico reality recalcó que “Andrea tiene una personalidad muy diferente. Es un relacionador público y no hablo de discotecas, sino que de negocios, empresas y cosas, entonces cuando lo controlan y no lo dejan hacer esa parte, es como que perdió su esencia“.