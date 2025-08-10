El Team Chile no para de sumar medallas en los Panamericanos Junior de Asunción 2025 y, en esta ocasión, la natación fue el deporte que trajo alegrías al país.

Eduardo Cisternas se quedó con la plata en la modalidad de 400 metros libres, con un tiempo de 3:49.40, quedando a dos segundos del brasileño Stephan Steverink, quien finalizó la carrera en 3:46.71.

El atleta chileno, tras recibir su presea, conversó en exclusiva con ADN Deportes acerca de su gran actuación. “Estoy muy emocionado, es una competencia de muchísimo nivel; hay competidores muy fuertes”, señaló.

“Esta medalla es muy importante para el Team Chile, sobre todo en la natación, que ha subido el nivel de muy buena manera. El mejor del año pasado, hoy no hubiese entrado en el podio. Estar en el top 3 de América es un logro gigante y es un orgullo subir el nivel de la natación chilena”, sentenció Cisternas.

La natación, a centésimas de otra medalla para Chile

Otro chileno que tuvo un gran desempeño en el agua este domingo fue Mariano Lazzerini, quien acabó en el cuarto lugar de los 100 metros pecho con un tiempo de 1:01.57, quedando a solo 4 centésimas del bronce.