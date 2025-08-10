El Team Chile sigue dando alegrías en Asunción: oro y bronce en el tiro skeet de los Panamericanos Junior

El Team Chile sigue sumando medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Este domingo, Raimundo Roche y Rodrigo Moyano completaron otra gran actuación y cosecharon nuevas preseas en el Tiro Skeet.

En la final de la disciplina que se disputó en el Polígono de Tiro del Parque Olímpico de Asunción, Roche dominó la competencia de principio a fin y se colgó la medalla de oro tras impactar 55 platos de un total de 60.

En tanto, Moyano se quedó con el bronce con 41 impactos. El podio lo completó el estadounidense Aidin Burns, quien obtuvo la plata luego de impactar 51 platos.

Las medallas de Roche y Moyano se suman a las que consiguieron los otros tiradores nacionales Diego Parra y José Aguilera, quienes sumaron un oro y un bronce, respectivamente, en la pistola de aire de 10 metros del tiro al blanco.

De esta manera, el Team Chile ya suma nueve metales en el inicio de los Juegos Panamericanos Junior 2025, luego de la gran cosecha que obtuvo esta mañana la delegación de remo en las aguas del río Paraguay.