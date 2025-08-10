Oros y platas en el remo: Team Chile suma sus primeras medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025

De la mano del remo, el Team Chile sumó sus primeras medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, este domingo.

En las aguas del río Paraguay, el primer oro de la delegación nacional llegó de la mano de Pedro Labatut y Rodrigo Paz. La dupla nacional acabó en el primer lugar, en la final de dos remos sin timonel masculino, con un tiempo de 6:42.63.

Luego, en la categoría cuatro remos largos sin timonel femenino, las chilenas Emilia Liewald, Emilia Rosas, Emily Serandour y Camila Cofré conquistaron otra presea dorada tras cruzar la meta en la primera posición, con un tiempo de 6:40.52.

Mientras que el tercer oro del remo chileno en Asunción llegó en la categoría ocho remos largos masculino. El equipo conformado por Martín Arcos, Wiebe De Jong, Pedro Labaut, Bastián López, Benjamín Menjiba, Rodrigo Paz, Benito Rosas, Ignacio Wilson y Damián Araya terminaron primeros con un tiempo de 5:42.26.

Más medallas para el Team Chile

La cosecha de presas ya había aumentado más temprano con la plata que ganó Felipa Rosas, quien arribó segunda en la final en singles (par de remos cortos femenino), con un tiempo de 8:00.58.

Además, cayó la plata que obtuvo la dupla chilena conformada por Benito Rosas y Martin Arcos, quienes fueron segundos en la final en doble par de remos cortos masculino, con un crono de 6:33.28.