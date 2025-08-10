Más medallas para Chile: Diego Parra y José Aguilera brillan en el tiro de los Panamericanos Junior 2025

Tras un exitoso inicio de jornada, el Team Chile aseguró dos nuevas medallas este domingo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Los tiradores Diego Parra y José Aguilera lograron preseas de oro y bronce, respectivamente, en la pistola de aire de 10 metros del tiro al blanco.

Parra se hizo con el oro en una infartante definición contra el brasileño Caio de Almaeida, quien se quedó con la plata, mientras que Aguilera completó el podio.

Con estas medallas, el Team Chile ya suma siete metales en el inicio de los Juegos Panamericanos Junior 2025, luego de la gran cosecha que obtuvo esta mañan el remo en las aguas del río Paraguay.