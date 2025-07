Ignacio “La Jaula” Bahamondes está a la espera de lo que le depare la UFC para su siguiente combate, que debería realizarse a finales de este 2025.

Mientras se prepara de cara al futuro, el chileno está de gira por nuestro país y, en conversación con ESPN, se refirió por primera vez a su última lucha, en la que cayó por puntos ante Rafael Fiziev.

“Él es un peleador mucho más agresivo; con nadie ha peleado con tanto cuidado como peleó conmigo. Yo creo que me tenía mucho respeto, en ningún momento quiso intercambiar golpes conmigo”, comenzó diciendo.

“En esta pelea él no me derrotó; me derroté yo mismo, no estaba concentrado como otras veces. Puede que haya sido un factor estar en su casa y escuchar a la gente, pero no me gusta culpar a otras cosas”, continuó.

Además, confirmó que para nada su camino en la compañía está acabado y que el apoyo de la gente le supone un buen impulso dentro de su sueño de ser campeón.

“Siento que la derrota no fue un retroceso para mí. Mucha gente, incluyendo a la de la UFC, sigue creyendo en mí. Hay mucha gente que me sigue; eso ayuda también en mi camino por el título”, sentenció Ignacio Bahamondes.