AUDIO. Alejandro Camargo y el liderato de Coquimbo Unido: “Lo que digan no nos importa, al contrario, nos alimenta el ego”

El volante de los “piratas”, en conversación con ADN Deportes, respondió a quienes creen que se caerán de la lucha por el título.

Javier Catalán

Franco Lira

Alejandro Camargo en exclusiva con ADN Deportes

Coquimbo Unido venció por 2-1 a Cobresal en El Salvador por la fecha 19 del Campeonato Nacional y volvió a alejarse a 6 puntos de la Universidad de Chile en la cima del torneo.

Tras finalizar el encuentro, Alejandro Camargo habló en exclusiva con ADN Deportes y respondió a quienes creen que los “piratas” en algún momento se van a caer en su lucha por el título.

“Las sensaciones son de felicidad. Sabíamos que iba a ser difícil, pero si queremos seguir en la parte de arriba tenemos que seguir demostrando partido a partido, y hoy fue una muestra de la fiereza y el compañerismo que tenemos”, señaló el volante.

“Nosotros vamos partido a partido, sabiendo que cada fin de semana tenemos que defender la posición en la que estamos y, mientras más nos podamos alejar, mucho mejor. Si queremos seguir arriba tenemos que hacer partidos como el de hoy”, agregó Camargo, quien se perderá el siguiente duelo frente a Everton tras ser expulsado ante los “mineros”.

Luego, al ser consultado sobre los críticos que piensan que Coquimbo Unido en algún momento se va a desinflar, respondió: “es un alimento para nosotros. Somos optimistas y, por más cosas que diga la gente, tenemos un convencimiento grande, por eso enfrentamos cada partido así. Lo que digan los demás no nos importa; al contrario, nos alimenta el ego”.

