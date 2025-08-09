;

VIDEOS. Guerra de goles: Deportes La Serena y O’Higgins reparten puntos en un partidazo por el Campeonato Nacional 2025

Los “papayeros” jugaron con un jugador menos desde el minuto 10.

Javier Catalán

Foto: @cdls

Foto: @cdls

Ante la suspensión del partido entre Universidad Católica y Ñublense, fueron Deportes La Serena y O’Higgins de Rancagua los encargados de cerrar la jornada sabatina de la fecha 19 del Campeonato Nacional, protagonizando un frenético empate 3-3 en el Estadio La Portada.

El cotejo no pudo comenzar peor para los “papayeros”, que sufrieron la expulsión de Felipe Chamorro a los 11 minutos del primer tiempo por golpear con el codo en el rostro a Felipe Ogaz.

Pese a la desventaja numérica, los granates se pusieron en ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad gracias a Jeisson Vargas (45+1), quien aprovechó una mala salida defensiva de los celestes para definir con clase ante Omar Carabalí.

Revisa también:

ADN

La sorpresa se amplió en el inicio del complemento, cuando el propio Vargas (54′) firmó su doblete con un potente disparo desde fuera del área.

O’Higgins descontó rápidamente gracias a un autogol de Nicolás Ferreyra (60′), que en su intento de interceptar un remate de Rodrigo Godoy terminó enviando el balón a su propia portería. En la jugada siguiente, la visita reclamó penal por una mano en el área, pero el árbitro desestimó las protestas.

El empate de la visita llegó con un cabezazo certero de Esteban Calderón (80′), que cazó un preciso centro de Bryan Rabello desde el sector izquierdo del ataque rancagüino.

Cuando todo hacía parecer que granates y celestes repartían puntos, llegó la ley del ex de la mano de Esteban Moreira (90+1′), que tras un centro de Manuel Rivera remató de primera para inflar las redes para los “papayeros”.

Pero este partidazo no cerró con el 3-2, ya que fue Esteban Calderón (90+7′) quien igualó el marcador en la última jugada del partido.

Con este resultado, Deportes La Serena se mantiene en la décimo tercera posición con 18 puntos, mientras que O’Higgins se queda en el quinto puesto con 31, en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad