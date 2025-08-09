Ante la suspensión del partido entre Universidad Católica y Ñublense, fueron Deportes La Serena y O’Higgins de Rancagua los encargados de cerrar la jornada sabatina de la fecha 19 del Campeonato Nacional, protagonizando un frenético empate 3-3 en el Estadio La Portada.

El cotejo no pudo comenzar peor para los “papayeros”, que sufrieron la expulsión de Felipe Chamorro a los 11 minutos del primer tiempo por golpear con el codo en el rostro a Felipe Ogaz.

Pese a la desventaja numérica, los granates se pusieron en ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad gracias a Jeisson Vargas (45+1), quien aprovechó una mala salida defensiva de los celestes para definir con clase ante Omar Carabalí.

La sorpresa se amplió en el inicio del complemento, cuando el propio Vargas (54′) firmó su doblete con un potente disparo desde fuera del área.

O’Higgins descontó rápidamente gracias a un autogol de Nicolás Ferreyra (60′), que en su intento de interceptar un remate de Rodrigo Godoy terminó enviando el balón a su propia portería. En la jugada siguiente, la visita reclamó penal por una mano en el área, pero el árbitro desestimó las protestas.

El empate de la visita llegó con un cabezazo certero de Esteban Calderón (80′), que cazó un preciso centro de Bryan Rabello desde el sector izquierdo del ataque rancagüino.

Cuando todo hacía parecer que granates y celestes repartían puntos, llegó la ley del ex de la mano de Esteban Moreira (90+1′), que tras un centro de Manuel Rivera remató de primera para inflar las redes para los “papayeros”.

Pero este partidazo no cerró con el 3-2, ya que fue Esteban Calderón (90+7′) quien igualó el marcador en la última jugada del partido.

Con este resultado, Deportes La Serena se mantiene en la décimo tercera posición con 18 puntos, mientras que O’Higgins se queda en el quinto puesto con 31, en zona de clasificación a Copa Sudamericana.