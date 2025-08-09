;

Empate que no ayuda: Rangers y Santiago Morning igualan sin goles y siguen complicados en la Primera B

Los “Piducanos” no lograron hacerse fuertes de local ante los “Bohemios”, que quedaron como colistas absolutos del torneo de Ascenso.

Bastián Lizama

@Rangersdetalca_

@Rangersdetalca_

Rangers de Talca y Santiago Morning abrieron la jornada sabatina de la fecha 20 de Primera B. Ambos elencos se enfrentaron en el Estadio Manuel Moya Medel de Cauquenes, con la obligación de volver a los triunfos.

Los “Piducanos” venían de ser goleados por 4-1 frente a Cobreloa, mientras que los “Bohemios” llegaron al partido con la presión de salir del fondo de la tabla, luego del triunfo de Magallanes ante San Luis que los dejó como colistas absolutos del torneo.

Revisa también:

ADN

A pesar de la urgencia de sumar puntos, ninguno de los equipos logró sacarse ventajas y firmaron un discreto empate sin goles en Cauquenes, resultado que les sirve de poco para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

La ocasión más clara del partido estuvo en los pies de Fernando Manríquez. El volante del “Chago” se hizo cargo de un lanzamiento penal a los 20′, pero falló en la definición y su disparo fue desviado por el arquero José Luis Gamonal.

Con esta igualdad, Rangers llegó a 25 puntos, ubicándose en el décimo lugar de la clasificación, lejos de los puestos de avanzada, aunque a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la Liguilla de Ascenso.

En tanto, Santiago Morning sigue comprometido en la parte baja y quedó relegado en la última posición con 18 unidades, siendo superado por apenas un punto por Magallanes y Deportes Santa Cruz.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad