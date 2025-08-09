Empate que no ayuda: Rangers y Santiago Morning igualan sin goles y siguen complicados en la Primera B

Rangers de Talca y Santiago Morning abrieron la jornada sabatina de la fecha 20 de Primera B. Ambos elencos se enfrentaron en el Estadio Manuel Moya Medel de Cauquenes, con la obligación de volver a los triunfos.

Los “Piducanos” venían de ser goleados por 4-1 frente a Cobreloa, mientras que los “Bohemios” llegaron al partido con la presión de salir del fondo de la tabla, luego del triunfo de Magallanes ante San Luis que los dejó como colistas absolutos del torneo.

A pesar de la urgencia de sumar puntos, ninguno de los equipos logró sacarse ventajas y firmaron un discreto empate sin goles en Cauquenes, resultado que les sirve de poco para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

La ocasión más clara del partido estuvo en los pies de Fernando Manríquez. El volante del “Chago” se hizo cargo de un lanzamiento penal a los 20′, pero falló en la definición y su disparo fue desviado por el arquero José Luis Gamonal.

Con esta igualdad, Rangers llegó a 25 puntos, ubicándose en el décimo lugar de la clasificación, lejos de los puestos de avanzada, aunque a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la Liguilla de Ascenso.

En tanto, Santiago Morning sigue comprometido en la parte baja y quedó relegado en la última posición con 18 unidades, siendo superado por apenas un punto por Magallanes y Deportes Santa Cruz.